Дягилевский фестиваль откроется 11 июня

В этом году Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в Перми откроется 11 июня в Большом зале дворца культуры им. А.Г. Солдатова. Он продлится до 20 июня, сообщили в Министерстве культуры Пермского края.В программе запланированы симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка, серия экспериментальных театральных и пластических представлений, среди них две мировые премьеры.Хедлайнером фестиваля станет оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Он исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа.Закрытием Дягилевского фестиваля 20 июня станет опера-мистерия Карла Орфа на площадке завода им. Шпагина. Организаторы фестиваля отмечают эта постановка – масштабное произведение для множества солистов, нескольких драматических актеров, хора и большого оркестрового состава с участием порядка 30 ударных инструментов. «Театральные работы Орфа практически неизвестны в России: их исполнение вызывает большие трудности. Оркестр Орфа — это крайне нестандартный состав. Хор, например, должен уметь говорить и кричать, а драматические актеры — петь», – рассказали в фонде.Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля.Помимо концертов и постановок во время фестиваля пройдет традиционная образовательная программа – ее тема в этом году «Взаимодействие». Так, в этом году Теодор Курентзис с симфоническим оркестром проведет мастер-класс для молодых дирижеров. Кроме этого, впервые будут организованы занятия для учителей детских музыкальных школ. Прием заявок на участие в образовательной программе открывается 16 мая на сайте фестиваля.На протяжении всех дней в Перми будет также работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в пространстве частной филармонии «Триумф». Здесь будут проходить трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи.