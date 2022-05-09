В Перми прошли Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
В Перми проходит празднование 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые с 2019 года 9 мая отмечают в традиционном масштабном формате.
В 10 утра на Октябрьской площади начался Парад Победы. ГТРК "Пермь" вела прямую трансляцию. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Фёдора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, курсанты Института ФСИН России, сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и Главного управления МЧС России по Пермскому краю, представители Юнармии, знаменные и линейные группы, 24 единицы техники.
Затем по Октябрьской площади прошли участники акции «Бессмертный полк». В этом году в шествии приняли участие около 50 тысяч человек.
Празднование Дня Победы продолжается. В 64-м квартале эспланады пермяков и гостей города ждет концертная программа. На набережной Камы разместились тематические интерактивные фотозоны. С 14:00 до 15:00 перед Дворцом культуры им. Солдатова выступит Пермский губернский оркестр.
Праздничный день завершится салютом длительностью в 10 минут, который можно будет увидеть с большинства центральных точек города. Место запуска фейерверка решено оставить прежним – это будет площадка спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Начало праздничного фейерверка – в 23:00.
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