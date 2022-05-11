«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.04.2022 в 11:29
22.04.2022 в 13:00
22.04.2022 в 12:40
31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
25.04.2022 в 10:30
21.04.2022 в 08:40
13.04.2022 в 09:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2022
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Половодье: в Кудымкаре подсчитывают ущерб
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В Перми прошли Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
МЧС: на стройплощадке нового корпуса авиационного техникума загорелся утеплитель
Из-за укусов клещей в больницы Прикамья обратились уже 717 человек
Ветеранов Перми 7 и 8 мая поздравят «фронтовые бригады»
9 мая в Перми будет изменено движение автобусов и трамваев
Недалеко от Орды произошел мощнейший пожар
В Перми официально завершается отопительный сезон
В селе Аксеново на волю выпустили лебедя
На улицах Перми прохожим раздавали георгиевские ленточки
9 мая в Перми запланировано больше 150 мероприятий
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