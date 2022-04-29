В праздничные дни приём оплаты за тепло продолжится удалённо
При этом своевременная оплата позволит клиентам принять участие в акции «Весна – тают пени!» и избавиться от штрафов за просрочки тепловых платежей. Погасить долги и оплатить текущие счета нужно до 31 мая. Пени спишутся после завершения акции.
Подробную информацию об акции можно узнать на промо-сайте, в офисах расчетно-кассовых центров и по телефону контакт-центра: 8 (800) 700-10-32 .
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