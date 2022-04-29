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В Перми проходит финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
Площадки, где проходят интеллектуальные состязания, сегодня посетил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он побывал в технопарке "Кванториум", центре IT-Куб и Пермском педагогическом университете. Заместитель полпреда отметил, что главная цель подобных проектов - предоставление возможностей для развития детей.
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