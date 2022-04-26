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В Свердловском районе увеличены объемы дорожного экспресс-ремонта

В Свердловском районе Перми, по распоряжению главы Перми, значительно увеличены объемы дорожного экспресс-ремонта. В соцсетях мэр получил не менее тридцати жалоб от автомобилистов на плачевное состояние проезжей части на различных улицах. Это сезонная проблема - местами появляются ямы и выбоины. Так было и на ул. Лукоянова, но дорожники ситуацию исправили быстро, обновив сразу целый участок.
Александр Фоминых: "Вот у школы, у перехода, там яма большая была, вот здесь был провал, сейчас заделали, и намного лучше стало!"Это ремонт большими участками - картами, так называют его специалисты. Кроме Лукоянова в Свердловском районе поработали на Яблочкова и Сергинской. Также не забывают про точечное вмешательство. Таким образом заделали ямы на Солдатова и Куйбышева. Жалобы на состояние этих улиц поступали главе города Алексею Дёмкину. На эти участки подрядчика попросили обратить особое внимание.
Ремонт - дело хорошее, с этим вряд ли кто-то будет спорить, потому что ямы, которые появляются на дорогах, особенно в межсезонье, могут сыграть злую шутку с автомобилями пермяков. Так что по весне лучше быть аккуратнее, советуют специалисты, чтобы не пришлось заезжать в шиномонтаж. Какого-то ажиотажа здесь нет, но периодически с колёсами приходится поработать.
Виктор Красильников, шиномонтажник: "Заминаются диски, особенно алюминиевые, они слабые идут и неустойчивые. Диск заминается, пропускает по борту, и у шин идёт износ неравномерный".
Как только дорожная техника может выйти на улицы - сотрудники подрядных организаций принимаются за дело на разных дорогах города. Со своей стороны районные администрации контролируют ход работ, чтобы дорожники следовали существующим нормативам. Александр Филиппов, глава Свердловского района Перми: "В среднем до пяти дней даётся на устранение ненормативного состояния дорожного полотна, от фрезерования до покрытия его асфальтобетоном. Есть разные ситуации, связанные с погодой, тогда мы в первую очередь ратуем за то, чтобы работы были сделаны качественно". Временный ремонт дорог горячим асфальтобетоном - это профилактические меры, которые призваны обеспечить безопасность передвижения и оперативно устранить выбоины и неровности. Работы идут постоянно.
Так, в Свердловском районе часть улиц уже отремонтировали, часть готовят к ремонту. Например, ул. Ижевская - верхний слой отфрезерован, предупреждающие знаки выставлены, скоро здесь появится новый асфальт.

Опубликовано: 26.04.2022 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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