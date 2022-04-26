Депутаты гордумы рассмотрят вопросы бюджета, благоустройства и перехватывающих парковок

Заседание Пермской городской думы сегодня пройдет в очном формате. Ключевой темой в повестке дня остаются изменения в бюджет. Корректировки необходимы для того, чтобы не нарушать темпы строительства основных социальных и инфраструктурных объектов. Также депутаты будут рассматривать правила благоустройства. На сегодня уже поступило 186 поправок к документу. По итогу удалось устранить двойные толкования в формулировках, а также снизить нагрузку на пермский бизнес. Сразу три вопроса коснутся организации парковок в Перми. Так, администрация города декларирует, что на сегодня все готово для открытия в краевом центре перехватывающих парковок и плоскостных стоянок.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Это позволит автомобилистам, передвигаясь на своих личных автомобилях, ставить автомобили здесь на перехватывающих парковках, либо плоскостных стоянках, и дальше двигаться на общественном транспорте в центре города, либо пешком. Запрос на это давно также существует, это актуальный момент, поэтому ждем конкретных результатов со стороны администрации города Перми".