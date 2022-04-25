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На трассе Пермь-Екатеринбург возле Кукуштанской развязки образовалась гигантская пробка
По словам водителей, заторы сейчас возникают не из-за дорожников с их техникой, а по причине плачевного состояния проезжей части. Вся трасса в ямах, которые фуры проходят на минимальной скорости, к тому же обгон запрещен, в итоге все вынуждены стоять в пробках. В соцсетях водители просят строителей привести в порядок асфальт там, где сейчас вынужден ездить транзитный транспорт.
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