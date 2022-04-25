В Перми началось обновление дорожной разметки. Погодные условия позволили начать работы раньше намеченного срока.Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, погодные условия позволили начать работы по обновлению дорожной разметки раньше намеченного срока. В первую очередь, к нанесению разметки приступили на Комсомольском проспекте – провели прямые линии и разметили парковочные места на Октябрьской площади. Кроме того, за выходные на Компросе выполнены пешеходные переходы и знаки, указывающие направление движения. Также разметка была обновлена по улице Петропавловской от Крисанова до Попова. На этой неделе работы продолжатся на улицах Сибирской, Куйбышева, Петропавловской и Попова.В Дзержинском районе подрядчик приступил к нанесению разметки в прошедшие выходные. В первую очередь работы начались на улицах Локомотивной, Энгельса, Малкова. После этого разметку нанесут на улицах Екатерининской, Петропавловской, Луначарского.В Свердловском районе начало работ запланировано на эту неделю. Сначала разметка будет нанесена на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Чкалова, в том числе на Комсомольской площади. Затем подрядчик займется нанесением разметки на улицах Сибирской и 25 Октября. В Кировском районе обновление разметки начнётся с улицы Кировоградской.Общая площадь наносимой лакокрасочными материалами и термопластиком разметки в городе составляет более 120 тысяч кв. метров. По словам специалистов, термопластик является более долговечным, чем другие материалы и хорошо выдерживает механические воздействия, разные погодные условия и скачки температурного режима. Его используют на магистральных дорогах и пешеходных переходах с наибольшим траффиком. Кроме того, для повышения безопасности жителей города большая часть пешеходных переходов выполнена в наиболее контрастных бело-жёлтых цветах.