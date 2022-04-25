В Перми началось обновление дорожной разметки
Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, погодные условия позволили начать работы по обновлению дорожной разметки раньше намеченного срока. В первую очередь, к нанесению разметки приступили на Комсомольском проспекте – провели прямые линии и разметили парковочные места на Октябрьской площади. Кроме того, за выходные на Компросе выполнены пешеходные переходы и знаки, указывающие направление движения. Также разметка была обновлена по улице Петропавловской от Крисанова до Попова. На этой неделе работы продолжатся на улицах Сибирской, Куйбышева, Петропавловской и Попова.
В Дзержинском районе подрядчик приступил к нанесению разметки в прошедшие выходные. В первую очередь работы начались на улицах Локомотивной, Энгельса, Малкова. После этого разметку нанесут на улицах Екатерининской, Петропавловской, Луначарского.
В Свердловском районе начало работ запланировано на эту неделю. Сначала разметка будет нанесена на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Чкалова, в том числе на Комсомольской площади. Затем подрядчик займется нанесением разметки на улицах Сибирской и 25 Октября. В Кировском районе обновление разметки начнётся с улицы Кировоградской.
Общая площадь наносимой лакокрасочными материалами и термопластиком разметки в городе составляет более 120 тысяч кв. метров. По словам специалистов, термопластик является более долговечным, чем другие материалы и хорошо выдерживает механические воздействия, разные погодные условия и скачки температурного режима. Его используют на магистральных дорогах и пешеходных переходах с наибольшим траффиком. Кроме того, для повышения безопасности жителей города большая часть пешеходных переходов выполнена в наиболее контрастных бело-жёлтых цветах.
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