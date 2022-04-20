В Перми завершилось тестирование электробуса компании «КАМАЗ». Всего за тестовый период электробус совершил 222 рейса по маршруту № 50 «м/р Крохалева – станция Пермь-2». За это время он проехал 3 345 км и перевез более 14 тыс. человек. Теперь машина будет возвращена заводу-изготовителю.В Минтрансе Прикамья рассказали, что за период эксплуатации удалось протестировать машину при минусовых температурах: нареканий работа электробуса не вызвала. Эта и другая информация, собранная эксплуатировавшей организацией в период тестирования, будет проанализирована экспертами.«В том числе будет оценен объем потребления транспортным средством электроэнергии в сравнении с транспортными средствами на дизельном и газовом видах топлива. Результаты комплексного анализа дадут понимание о целесообразности применения электробусов в Перми и в будущем будут учитываться при обсуждении вопросов о пополнении транспортного парка для пассажирских перевозок в краевой столице», – сообщили в министерстве.Напомним, электробус, который курсировал по Перми, – это специально выпущенная на заводе «КАМАЗ» новая машина максимальной комплектации, которая тестируется в городах России. До краевой столицы электробус покатался по улицам Белгорода и Казани. В нем имеется 35 сидячих мест, общая вместимость составляет не менее 85 пассажиров. Салон, в котором установлены двойные стеклопакеты, является низкопольным, приспособленным в том числе для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Транспортное средство с максимальной комплектацией от производителя оснащено бортовым компьютером для сбора аналитических данных, системами видеонаблюдения, учета пассажиропотока, навигатором и информационными табло, а также стационарными валидаторами для оплаты проезда и кнопкой самостоятельного открытия дверей. В электробусе имеются системы обогрева и кондиционирования воздуха с двухзонным климат-контролем (в салоне электробуса и кабине водителя).