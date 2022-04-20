В Березниках полицейские задержали троих закладчиков наркотиков

Следователями отдела МВД России по Березниковскому городскому округу расследуется уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере. Под подозрением оказались 18-летняя девушка и ранее судимый 33-летний мужчина, проживающие в Архангельской области, а также 25-летний молодой человек из Санкт-Петербурга.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля территориального отдела полиции задержали двух мужчин и девушку. В ходе личного досмотра у одного из мужчин изъято 60 свертков из изоленты, внутри каждого из которых были пакетики с веществом бежевого цвета. У девушки обнаружен сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок с наркотическим средством. По указанным координатам стражи порядка изъяли несколько свертков с порошкообразным и комкообразным веществом бежевого цвета. Результаты проведенной экспертизы показали, что это героин."Установлено, что злоумышленники решили заработать деньги незаконным путем. Посредством сети Интернет они получали крупную партию наркотиков и готовили ее к последующему незаконному сбыту. В Березники подозреваемые приехали специально, чтобы сделать закладки с героином в разных частях города. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны полицейскими", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.