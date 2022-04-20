«Арабеск» открывает новые имена

В Пермском театре оперы и балета состоялось официальное открытие 17-го конкурса балетного искусства «Арабеск-2022». Традиционно это танцевальное состязание проходит в столице Прикамья раз в два года. Основная задача «Арабеска» - открывать новые имена, представляя молодым балетным артистам широкие возможности для успешной карьеры.Генрих Райник, участник конкурса «Арабеск-2022»: "Волнение есть, но оно не такое, как перед спектаклем. Я даже не могу объяснить, сегодня мы обсуждали в гримерке – какое-то странное предвкушение конкурса, соревнований. Для нас это как Олимпийские игры, которые проходят раз в два года, и мы для них работаем и выкладываемся на полную, готовы показать зрителю и жюри, чего мы добились за два года".В этом году в балетном конкурсе принимают участие 56 исполнителей из России, Японии, Франции и Греции. В день открытия зрителей ожидал вечер одноактных балетов. Художественным руководителем выступил Владимир Васильев.Владимир Васильев, народный артист СССР: "Еще ничего не началось, а у меня уже ощущение праздника. И каждый раз оно возникает, когда мы открываем очередной конкурс. Очень значимый для меня, для участников, и по-моему, для всего города значимое событие".