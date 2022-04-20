Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 365 тысяч

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 220 новых случаев COVID-19. В том числе 21 из них диагностировано у детей в возрасте до 17 лет включительно. Кроме того, среди зараженных 82 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 031.По состоянию на утро 20 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 451 494 человека. 1 385 628 человек завершили курс вакцинации.На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 51 пациент. Из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 742 человека.