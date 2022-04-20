Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 365 тысяч
По состоянию на утро 20 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 451 494 человека. 1 385 628 человек завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 51 пациент. Из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 742 человека.
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