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Ледоход: на северо-востоке Прикамья начали вскрываться реки →
20 апреля - Национальный день донора
В Пермском крае желающих сдать кровь принимают по следующим адресам: Пермь, ул. Лебедева, 54 (Пермская краевая станция переливания крови), с 8.00 до 13.30. Тел. 282-53-21; Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45г (Пермская краевая станция переливания крови), с 11.00 до 14.00. Тел. 7 (34271) 269-61.
В Прикамье более 27 тыс. человек ежегодно сдают кровь, а более 100 становятся «Почетными донорами». В общей сложности в крае свыше 8 тыс. человек обладают званием «Почетный донор», в России – свыше 600 тыс.
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