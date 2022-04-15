В Перми началось голосование за благоустройство дворов и парков

Балатовский лес для пермячки Ольги Колобовой — особое место. Здесь она занимается спортом и гуляет с внуками. Однако признается — территории еще есть, куда развиваться.Ольга Колобова, председатель ТОС «Парковый-1»: "Хочется, чтобы были такие места, где люди собирались бы по возрасту. Чтобы была детская площадка для детей, чтобы было побольше лавочек".Всё это предусмотрено в новом проекте сквера возле ДКЖ. Объект — один из трех участников Всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги будут направлены на благоустройство общественных пространств.Ольга Яковлева, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Сети наружного освещения будут обустроены, площадки отдыха, детские спортивные, будут установлены современные малые архитектурные формы — скамьи и урны. Порядка 70 миллионов будет выделено на тот или иной объект".В итоге федеральные деньги получит тот объект, за который проголосует больше всего пермяков. К примеру, бульвар на улице Металлистов в Мотовилихе. Так он может преобразиться в случае победы в конкурсе. Третий конкурсант — бульвар на улице Крупской. Рядом с ним сквер по улице Макаренко — победил в прошлогоднем конкурсе. Капитальный ремонт здесь начнется уже в этом году. Благоустройство общественных пространств – в приоритете региональных и городских властей. Об этом неоднократно говорил губернатор Дмитрий Махонин.По проекту, в новом сквере на Макаренко запланирована велосипедная дорожка. Она находится вдали от основной зоны, а значит, разделяет пешеходную площадь от активной.Среди проголосовавших за сквер-победитель в прошлом году была и пермячка Светлана Шилова. Больше всего рада игровым площадкам для сыновей.Светлана Шилова: "Мы участвовали в голосовании, чтобы благоустроили сквер на улице Макаренко. Обещают зону отдыха, место, где можно погулять с детьми, дорожки для езды на роликах, детям интересно".Какой объект будет благоустроен в следующем году — сквер у ДКЖ, бульвар на улице Металлистов или же улица на Крупской — также решать жителям. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на сайте конкурса. Важен голос каждого: большое количество голосов позволит Перми точно получить федеральные деньги.