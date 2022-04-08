Пермякам станет доступен новый личный кабинет пассажира

В Перми пассажирам общественного транспорта станет удобнее выводить банковскую карту из стоп-листа. Банк-эквайер совместно с разработчиком программного обеспечения для Единой системы оплаты проезда разработал новый личный кабинет пассажира. В нём размещена полная информация о поездках в транспорте, оплата за которые была совершена по банковским картам.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что преимуществом нового кабинета является то, что теперь в нём объединены все виды карт: как пластиковая, так и все виртуальные, которые к ней привязаны. Соответственно, держатель карты теперь сможет самостоятельно погасить задолженность по любой из них и вывести карту из стоп-листа. Раньше для погашения задолженности на виртуальной банковской карте было необходимо узнать её полный номер – это было проблематично, поскольку банки эту информацию не предоставляют.

Также в базе данных на валидаторах информация обо всех видах карт будет объединена. В связи с этим, держателям карт будет необходимо проверить наличие задолженностей: если в прошлые периоды пластиковая или виртуальная карты попали в стоп-лист, то до погашения задолженности не получится воспользоваться ни одной из них.

