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Пермякам станет доступен новый личный кабинет пассажира
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что преимуществом нового кабинета является то, что теперь в нём объединены все виды карт: как пластиковая, так и все виртуальные, которые к ней привязаны. Соответственно, держатель карты теперь сможет самостоятельно погасить задолженность по любой из них и вывести карту из стоп-листа. Раньше для погашения задолженности на виртуальной банковской карте было необходимо узнать её полный номер – это было проблематично, поскольку банки эту информацию не предоставляют.
Также в базе данных на валидаторах информация обо всех видах карт будет объединена. В связи с этим, держателям карт будет необходимо проверить наличие задолженностей: если в прошлые периоды пластиковая или виртуальная карты попали в стоп-лист, то до погашения задолженности не получится воспользоваться ни одной из них.
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