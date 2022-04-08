Всё больше клиентов «Т Плюс» выбирают электронные квитанции

В этом году больше 20 тысяч жителей Пермского края — клиентов «Т Плюс» — перешли на электронные счета, отказавшись от бумажных квитанций по оплате тепла и горячей воды. Такой платежный документ никуда не пропадет из почтового ящика, его можно оплатить из любого удобного места.А еще это экологично, говорят в компании. Совместными усилиями сознательных клиентов и «ЭнергосбыТ Плюс» за год удалось спасти более 100 деревьев.Для того, чтобы перейти на электронную квитанцию, можно обратиться в ближайший офис вашего расчетно-кассового центра, в личном кабинете на сайтах «КРЦ-Прикамье», либо «Пермэнергосбыт», а также с помощью мобильного приложения. Заявление можно направить через официальные чаты в мессенджерах Viber, Telegram и странице Вконтакте.