На сцене пермского дворца культуры имени Солдатова накануне вечером стартовали гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Труппа приехала по приглашению городских властей и посвятит свои выступления грядущему 300-летию столицы Прикамья.Балет «Роден, ее вечный идол» (12+) просто переполнен скульптурными деталями. Те, кто хорошо знаком с творчеством франкского скульптора, смогут даже в движениях артистов узнать его работы.Олег Габышев, солист театра «Балет Бориса Эйфмана»: "Особенно сложен был процесс лепки, поиск, как можно с помощью балетного тела создать иллюзию скульптуры".Исполнительская техника высочайшего уровня и хореография Бориса Эйфмана, безусловно, покорят сердца пермских зрителей. Балет «Роден ее вечный идол» критики всего мира по праву называют культовым.Городские власти активно готовятся к 300-летнему юбилею. Одним из самых важных в сфере культуры является проект «Лучшие театры России – городу Перми». В июне 2021 года на сцене Дворца культуры имени Солдатова зрители Перми увидели спектакли театра имени Вахтангов, а сейчас очередь театра балета Бориса Эйфмана.6 и 7 апреля пройдут показы спектакля «Роден, её вечный идол» (12+). В четверг, кстати, на сцене выступить состав, преимущественно состоящий из выпускников Пермского хореографического училища. 8 и 9 апреля на сцене ДК Солдатова будет представлена «Анна Каренина»(12+).Владимир Воробей, генеральный директор ДК им. Солдатова: "Нам повезло, что нам удалось заманить этот коллектив к нам в Пермь. И они привезли свои лучшие спектакли".Реализация проекта «Лучшие театры России – городу Перми» продолжится. В сентябре запланирован приезд московского театра «У Никитских ворот», который представит пермским зрителям мюзикл «Капитанская дочка» и постановку «Горе без ума» А в 2023 году ожидаются гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко».