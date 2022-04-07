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Лучшие театры России – городу Перми
Олег Габышев, солист театра «Балет Бориса Эйфмана»: "Особенно сложен был процесс лепки, поиск, как можно с помощью балетного тела создать иллюзию скульптуры".
Исполнительская техника высочайшего уровня и хореография Бориса Эйфмана, безусловно, покорят сердца пермских зрителей. Балет «Роден ее вечный идол» критики всего мира по праву называют культовым.
Городские власти активно готовятся к 300-летнему юбилею. Одним из самых важных в сфере культуры является проект «Лучшие театры России – городу Перми». В июне 2021 года на сцене Дворца культуры имени Солдатова зрители Перми увидели спектакли театра имени Вахтангов, а сейчас очередь театра балета Бориса Эйфмана.
6 и 7 апреля пройдут показы спектакля «Роден, её вечный идол» (12+). В четверг, кстати, на сцене выступить состав, преимущественно состоящий из выпускников Пермского хореографического училища. 8 и 9 апреля на сцене ДК Солдатова будет представлена «Анна Каренина»(12+).
Владимир Воробей, генеральный директор ДК им. Солдатова: "Нам повезло, что нам удалось заманить этот коллектив к нам в Пермь. И они привезли свои лучшие спектакли".
Реализация проекта «Лучшие театры России – городу Перми» продолжится. В сентябре запланирован приезд московского театра «У Никитских ворот», который представит пермским зрителям мюзикл «Капитанская дочка» и постановку «Горе без ума» А в 2023 году ожидаются гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
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