В Прикамье за сутки выявлено 407 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 407 новых случаев COVID-19. Из них 47 - дети в возрасте до 17 лет включительно. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 360 085. За сутки в регионе проведено 5 718 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.По состоянию на утро 1 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 440 108 человек. 1 376 834 жителя завершили курс вакцинации.На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 72 пациента. Из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 650 человек.Напомним, накануне краевым оперштабом было принято решение о продлении масочного режима до конца апреля.