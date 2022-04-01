В Прикамье за сутки выявлено 407 заболевших коронавирусом

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По состоянию на утро 1 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 440 108 человек. 1 376 834 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 72 пациента. Из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 650 человек.
Напомним, накануне краевым оперштабом было принято решение о продлении масочного режима до конца апреля.
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