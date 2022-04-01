Премьера в Пермском театре оперы и балета - «Евгений Онегин»

В Пермском театре оперы и балета сегодня премьера – новая постановка «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского. Произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» - пожалуй, единственное произведение, несколько строк из которого наизусть знает любой человек, который заканчивал российскую школу.Действие нового «Евгения Онегина» пермской оперы разворачивается в 1870 годы. В эпоху создания партитуры Чайковского.Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета: "Мы хотим сделать так, чтобы посещение нашего театра было всегда каким-то сюрпризом".Для исполнительницы главной роли роль Татьяны – это как визитная карточка в карьере. На счету она у нее уже пятая.Анжелика Минасова, солистка Пермского театра оперы и балета: "Татьяна в моем сердце, это моя любимая героиня. Любимая девочка, которая росла вместе со мной все эти годы".Исполнителю главной роли – Константину Сучкову – роль Евгения Онегина далась чрезвычайно сложно, потому как его герой находится на сцене на протяжении всего действия.Константин Сучков, солист Пермского театра оперы и балета: "Приходится слушать всех. Тяжело держать в форме голос, даже если человек хорошо поет, потому что происходит внутренняя работа связок".Премьерные показы состоятся 1, 2, 3 и 5 апреля. В зрительном зале будет присутствовать пра-пра-правнучатый племянник Петра Ильича Чайковского – Денис фон Мекк.Это новое прочтение оперы, где главный упор сделан на то, что Евгений Онегин не сумел разглядеть любовь всей своей жизни.