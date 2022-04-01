← "Вы въезжаете в город, в котором есть бездомные"
Премьера в Пермском театре оперы и балета - «Евгений Онегин»
Действие нового «Евгения Онегина» пермской оперы разворачивается в 1870 годы. В эпоху создания партитуры Чайковского.
Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета: "Мы хотим сделать так, чтобы посещение нашего театра было всегда каким-то сюрпризом".
Для исполнительницы главной роли роль Татьяны – это как визитная карточка в карьере. На счету она у нее уже пятая.
Анжелика Минасова, солистка Пермского театра оперы и балета: "Татьяна в моем сердце, это моя любимая героиня. Любимая девочка, которая росла вместе со мной все эти годы".
Исполнителю главной роли – Константину Сучкову – роль Евгения Онегина далась чрезвычайно сложно, потому как его герой находится на сцене на протяжении всего действия.
Константин Сучков, солист Пермского театра оперы и балета: "Приходится слушать всех. Тяжело держать в форме голос, даже если человек хорошо поет, потому что происходит внутренняя работа связок".
Премьерные показы состоятся 1, 2, 3 и 5 апреля. В зрительном зале будет присутствовать пра-пра-правнучатый племянник Петра Ильича Чайковского – Денис фон Мекк.
Это новое прочтение оперы, где главный упор сделан на то, что Евгений Онегин не сумел разглядеть любовь всей своей жизни.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Вы въезжаете в город, в котором есть бездомные"
В Перми скорректирован режим работы автобусных маршрутов №40 и №53
Пермские ученые нашли новые возможности снижения шума авиадвигателей
1 апреля стартует весенний призыв
В Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упала глыба льда
Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
Расправился с новорожденными щенками. В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Губернатор Пермского края одобрил комплексный план развития Соликамска
В Пермском крае проходят рейды ГИБДД "Встречная полоса"
В России проиндексировали социальные пенсии
Добавить комментарий: