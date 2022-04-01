Пермские ученые нашли новые возможности снижения шума авиадвигателей

Ученые Пермского политеха нашли новые возможности снижения шума авиадвигателей. Разработка поможет развитию авиакосмической отрасли в целом, и это не полный список прорывов, которые здесь создают.До сих пор их отливали, вытачивали, штамповали — а в Пермском политехе решили выращивать. А как иначе еще назвать этот процесс?Стокилограммовую деталь сварочный3D-принтер вырастит за 64 часа непрерывной работы. Это намного быстрее, чем получается при применении классических технологий. Ведь там требуется тщательная подготовка, начиная с поиска и доставки нужного размера заготовки.Роботу-сварщику на самом деле подвластны любые твердые металлы - бронза, алюминий, титан.Но это только кажется, что всё так просто. Обычной программы для робота, как на станке с ЧПУ, здесь мало. Во время наплавки форма детали может деформироваться, что чревато отклонением от заданных размеров. Ученые научились находить такие критические моменты еще на стадии проектирования задачи для робота. И это основа предлагаемой ими технологии.Сергей Неулыбин, руководитель лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал, технология, конструкция» при ПНИПУ: "Мы можем реализовывать подобные технологии на базе университета. Могут создаваться малые инновационные предприятия".В другой лаборатории вуза сейчас ломают головы над усовершенствованием звукопоглощающих материалов для двигателей самолётов.Олег Кустов, научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ: "Падающий шум, звук, попадает в отверстия. Данная конструкция — это резонатор. За счёт диссипации — отражения внутри конструкции - идёт гашение звука".В идеальных условиях таким образом можно погасить до 80 процентов шума. Но то, что хорошо выглядело на бумаге, в воздухе работает не всегда так, как надо. Ученым этой лаборатории впервые удалось смоделировать процессы, возникающие под нагрузкой в реальном двигателе. И это открывает большие перспективы.Роман Бульбович, д.т.н., профессор ПНИПУ: "Когда мы говорим о сверхзвуке, сейчас разговоры эти ведутся, созданы проекты по сверхзвуку, то там еще выше будет шум, с которым необходимо будет бороться".Не секрет, что пермское КБ «Авиадвигатель» сейчас разрабатывает семейство новых турбореактивных силовых установок под общим названием ПД. При сборке как минимум одного его представителя уже применяются технологии и идеи политеховцев.