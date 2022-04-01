← 1 апреля стартует весенний призыв
В Перми скорректирован режим работы автобусных маршрутов №40 и №53 →
Пермские ученые нашли новые возможности снижения шума авиадвигателей
Стокилограммовую деталь сварочный3D-принтер вырастит за 64 часа непрерывной работы. Это намного быстрее, чем получается при применении классических технологий. Ведь там требуется тщательная подготовка, начиная с поиска и доставки нужного размера заготовки.
Роботу-сварщику на самом деле подвластны любые твердые металлы - бронза, алюминий, титан.
Но это только кажется, что всё так просто. Обычной программы для робота, как на станке с ЧПУ, здесь мало. Во время наплавки форма детали может деформироваться, что чревато отклонением от заданных размеров. Ученые научились находить такие критические моменты еще на стадии проектирования задачи для робота. И это основа предлагаемой ими технологии.
Сергей Неулыбин, руководитель лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал, технология, конструкция» при ПНИПУ: "Мы можем реализовывать подобные технологии на базе университета. Могут создаваться малые инновационные предприятия".
В другой лаборатории вуза сейчас ломают головы над усовершенствованием звукопоглощающих материалов для двигателей самолётов.
Олег Кустов, научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ: "Падающий шум, звук, попадает в отверстия. Данная конструкция — это резонатор. За счёт диссипации — отражения внутри конструкции - идёт гашение звука".
В идеальных условиях таким образом можно погасить до 80 процентов шума. Но то, что хорошо выглядело на бумаге, в воздухе работает не всегда так, как надо. Ученым этой лаборатории впервые удалось смоделировать процессы, возникающие под нагрузкой в реальном двигателе. И это открывает большие перспективы.
Роман Бульбович, д.т.н., профессор ПНИПУ: "Когда мы говорим о сверхзвуке, сейчас разговоры эти ведутся, созданы проекты по сверхзвуку, то там еще выше будет шум, с которым необходимо будет бороться".
Не секрет, что пермское КБ «Авиадвигатель» сейчас разрабатывает семейство новых турбореактивных силовых установок под общим названием ПД. При сборке как минимум одного его представителя уже применяются технологии и идеи политеховцев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
1 апреля стартует весенний призыв
В Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упала глыба льда
Городские ярмарки в Индустриальном районе проработают до 2 апреля
Расправился с новорожденными щенками. В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Губернатор Пермского края одобрил комплексный план развития Соликамска
В Пермском крае проходят рейды ГИБДД "Встречная полоса"
В России проиндексировали социальные пенсии
Стартует основной этап приёмной кампании в первые классы
Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась тренировка оперативных служб
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2022
Добавить комментарий: