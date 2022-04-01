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В Перми скорректирован режим работы автобусных маршрутов №40 и №53
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 1 апреля у автобусного маршрута №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» по будним дням в часы пик увеличено количество отправлений. Это позволит равномернее распределить пассажиропоток и снизить загрузку на один автобус.
С 2 апреля по выходным дням на автобусном маршруте №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк» будет синхронизировано расписание с прибытием пригородного электропоезда. Чтобы жители успевали совершить пересадку с электрички на автобус отправление от остановки «станция «Пермь-2» будет перенесено с 19:20 на 19:25.
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