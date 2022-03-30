Учащихся Чернушинского колледжа после пожара увезли в больницу для осмотра
Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Днем 29 марта из скорой помощи поступило сообщение об увезенных для осмотра подростках, надышавшихся продуктами горения. В ходе проверки данного факта установлено, что в Чернушинском политехническом колледже в туалете на 1-м этаже произошло загорание сушилки для рук. В результате пожара погибших нет. Угроза распространения пламени отсутствовала, пожар ликвидирован сотрудниками колледжа. Из здания проведена эвакуация 260 человек. Пожарно-спасательные подразделения не вызывали. По факту проводится проверка сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Обстоятельства и причина устанавливаются".
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