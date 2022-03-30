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За неделю в Прикамье выпадет месячная норма осадков

Приход весны задерживается как минимум на неделю. В ближайшие дни будет снежно и слякотно, выпадет месячная норма осадков, не исключен ледяной дождь. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-3 градуса.
"За текущую неделю может выпасть месячная норма осадков, - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Осадки будут выпадать в виде мокрого снега, и больше всего их будет в конце недели. В целом, неделя будет холодной, ночные морозы до -10 градусов, сильные снегопады. Оттепелей не будет вплоть до четверга".

Опубликовано: 30.03.2022 в 15:19 в рубрике - Вести Пермь

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