В Перми завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

В Перми во Дворце спорта "Орлёнок" завершается всероссийский турнир по фигурному катанию на призы легендарного тренера Татьяны Тарасовой. В третий -заключительный - день соревнований за место на подиуме и именные призы на пермском льду соревнуются уже состоявшиеся спортсмены - кандидаты и мастера спорта.Победы у прикамцев уже есть. Среди юношей по итогам короткой и произвольных программ победителем стал воспитанник пермской краевой спортивной школы олимпийского резерва «Старт» Владислав Усольцев. У девушек представительница СШОР «Орленок» Вера Гаврилова завоевала серебряную медаль.Видеотрансляция идёт на сайте Федерации фигурного катания России, но с трибун наблюдать прокаты, разумеется, интереснее. Да и поддержка зрителей для спортсменов дорогого стоит.Всего на льду пермского "Орлёнка" состязаются более 110 спортсменов из ведущих споршкол страны, включая прикамцев. А, значит, ценность стартов - в том числе в возможности набраться опыта. Фигуристы, что называется, здесь растут.Экспрессивное выступление пермячки Виктории Федяниной в образе «девушки Бонда» закрывает прокаты по программе мастеров спорта. Триумф воспитанницы спортшколы «Орлёнок» уже не скрыть.Виктория Федянина, победительница Турнира Тарасовой, СШОР «Орлёнок» (г. Пермь): "Довольна, что получилось то, что получалось на тренировках. Есть работа - есть результат. Довольна собою".Екатерина Патласова, тренер высшей категории, СШОР «Орлёнок» (г. Пермь): "Я сегодня удовлетворена выступлением своей спортсменки. Сегодня Вика поставила хорошую точку. Откатала прилично, очень технично, очень хорошо. У нее был очень сложный контент. По максимальному мы поставили ей набор прыжковых элементов. Она со всем справилась. Умница!"Последний подиум сегодня разыграют пары. Всего предусмотрено 8 комплектов наград.