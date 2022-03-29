В Мотовилихинском районе произошел пожар в многоквартирном доме

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← В Перми открыта «горячая линия» для родителей будущих первоклассников
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
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