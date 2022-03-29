В Перми открыта «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Специалисты городского департамента образования расскажут о сроках, правилах и способах подачи заявления, помогут определить школу по прописке и ответят на все вопросы, связанные с приёмом в первый класс. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону: 212-70-50 в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Работа «горячей линии» продлится до 8 апреля.Напомним, основной этап приёмной кампании в первые классы пройдёт с 1 апреля по 30 июня. В этот период будет вестись приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, начнётся приём детей на свободные места.