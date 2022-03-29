В Перми открыта «горячая линия» для родителей будущих первоклассников
Напомним, основной этап приёмной кампании в первые классы пройдёт с 1 апреля по 30 июня. В этот период будет вестись приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории. На втором этапе, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, начнётся приём детей на свободные места.
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