Приход весны откладывается

Приход весны может быть отложен. Не особо оптимистические прогнозы дают синоптики."Главной особенностью начинающейся недели станет впечатляющее количество осадков, которые прогнозируются на обширной территории от центрального Черноземья до Южного Урала. За текущую неделю может выпасть месячная норма осадков, в том числе и в южных районах края. Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и больше всего их будет в конце недели. В целом, неделя ожидается достаточно холодной, назвать ее весенней язык не поворачивается - ожидаются ночные морозы ниже -10 градусов, а также сильные снегопады. Первый такой снегопад уже прошел в северных районах края - там выпало до 9-11 мм осадков. Оттепелей не будет вплоть до четверга", - рассказал "Вестям" Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.