Приход весны откладывается
"Главной особенностью начинающейся недели станет впечатляющее количество осадков, которые прогнозируются на обширной территории от центрального Черноземья до Южного Урала. За текущую неделю может выпасть месячная норма осадков, в том числе и в южных районах края. Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и больше всего их будет в конце недели. В целом, неделя ожидается достаточно холодной, назвать ее весенней язык не поворачивается - ожидаются ночные морозы ниже -10 градусов, а также сильные снегопады. Первый такой снегопад уже прошел в северных районах края - там выпало до 9-11 мм осадков. Оттепелей не будет вплоть до четверга", - рассказал "Вестям" Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.
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