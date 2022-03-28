В Перми установлен рекорд по количеству оплат проезда за сутки
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В Перми установлен рекорд по количеству оплат проезда за сутки
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Подведены итоги финала окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Спасатели призывают к осторожности любителей зимней рыбалки
В Прикамье за сутки выявлено 519 заболевших коронавирусом
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