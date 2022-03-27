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В Лысьве маленьких детей подозревают в краже из магазина бытовой техники
Видеозапись происшествия опубликовал очевидец в социальных сетях. На ней показано, как один из малышей берёт что-то с полки, прячет товар под курткой и убегает из магазина.
В МВД Пермского края подтвердили факт происшествия. Материал проверки зарегистрирован, сейчас инспекторы отделения по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства.
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