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В районе Красавинского моста спасли рыбака с оторвавшейся льдины
Кусок льда площадью около двух квадратных метров прибило к опоре моста, и мужчина оказался в западне. К месту ЧП выехали городские спасатели.
Спасатели с применением лодки и костюмов эвакуировали 68-летнего рыбака, от медицинской помощи мужчина отказался.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.03.2022
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