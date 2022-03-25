Роспотребнадзор проведет горячую линию о мерах профилактики клещевого энцефалита

28 марта в Управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия о мерах профилактики клещевого энцефалита на территории Пермского края. Специалисты территориальных отделов будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 по телефонам:

Центральный аппарат, г. Пермь, Отдел эпидемиологического надзора 8 (342) 236-51-90

Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (34-256) 5-47-86

Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 282-78-92

Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31

Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-84

Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-75-70

Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-51-52

Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре спрогнозировали, что клещей в этом сезоне будет больше, чем в прошлом году. По словам санитарных врачей, причина в том, что зима была теплой, а значит, количества грызунов - кормовой базы для клещей - будет больше. Пик клещевой активности придется на последнюю декаду мая - начало июня. В прошлом году в Пермском крае официально зафиксировали около 17 тысяч укусов клещей.