← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.03.2022
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В пермском супермаркете сантехники объявили о снижении цен
Екатерина Гаммер: "Цена здесь действительно одна из самых низких в городе. Я провела небольшое исследование, изучила и меня здесь все устраивает. Соответствие качества и цены классное".
На мойки с графитовым покрытием и на каменные в магазине решили дополнительно снизить цены. Возможность есть благодаря прямой работе с поставщиками.Лариса Колпакова, представитель магазина «33 Метра»: "Наша компания работает напрямую с производителями. Поэтому, несмотря на то, что везде цены взлетают, мы стараемся держать цены ниже рыночных. Также у нас ежедневно проходят на определенные товары акции".
О каждой позиции подробно расскажут консультанты. К примеру, хорошо себя зарекомендовали литьевые ванны и душевые кабины российской фирмы «Тритон». В из изготовлении используют современные и качественные материалы, гарантию дают 10 лет.
Алексей Крюков, продавец-консультант магазина «33 Метра»: "Закаленное стекло качественное, производство Россия, высокий излив - для высоких людей оптимально, средний поддон - удобно будет перешагивать".Также в магазине можно найти большое разнообразие санфоянса, смесителей, а также мебели для ванной комнаты.
Среди новинок, которые представлены здесь - мебель для ванной комнаты класса люкс, но по приемлемой цене. Преимуществ немало - это усиленная влагостойкость, экологически чистые материалы и гарантия 10 лет.
Екатерина Гаммер выбрала дополнение к раковине. Современный смеситель подойдет и по дизайну, и по цвету. Такой ансамбль внесет изюминку в новую кухню.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.03.2022
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