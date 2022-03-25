В пермском супермаркете сантехники объявили о снижении цен

В пермском супермаркете сантехники «33 Метра» объявили о снижении цен. Причем, найти скидку можно в каждой категории товаров. К выбору новой мойки Екатерина Гаммер подошла с толком. Нужно, чтобы и служила она долго и по бюджету подходила. Изучив ассортимент в других магазинах и ценовую политику - решено было брать изделие в магазине «33 Метра».Екатерина Гаммер: "Цена здесь действительно одна из самых низких в городе. Я провела небольшое исследование, изучила и меня здесь все устраивает. Соответствие качества и цены классное".На мойки с графитовым покрытием и на каменные в магазине решили дополнительно снизить цены. Возможность есть благодаря прямой работе с поставщиками.Лариса Колпакова, представитель магазина «33 Метра»: "Наша компания работает напрямую с производителями. Поэтому, несмотря на то, что везде цены взлетают, мы стараемся держать цены ниже рыночных. Также у нас ежедневно проходят на определенные товары акции".О каждой позиции подробно расскажут консультанты. К примеру, хорошо себя зарекомендовали литьевые ванны и душевые кабины российской фирмы «Тритон». В из изготовлении используют современные и качественные материалы, гарантию дают 10 лет.Алексей Крюков, продавец-консультант магазина «33 Метра»: "Закаленное стекло качественное, производство Россия, высокий излив - для высоких людей оптимально, средний поддон - удобно будет перешагивать".Также в магазине можно найти большое разнообразие санфоянса, смесителей, а также мебели для ванной комнаты.Среди новинок, которые представлены здесь - мебель для ванной комнаты класса люкс, но по приемлемой цене. Преимуществ немало - это усиленная влагостойкость, экологически чистые материалы и гарантия 10 лет.Екатерина Гаммер выбрала дополнение к раковине. Современный смеситель подойдет и по дизайну, и по цвету. Такой ансамбль внесет изюминку в новую кухню.