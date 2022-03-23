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Следователи проводят проверку по факту падения с крыши льда на пожилого мужчину
"По данному факту Пермским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Следствием опрошены очевидцы произошедшего, в управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию и текущему ремонту жилого дома, истребована документация. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий, будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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