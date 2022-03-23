Пермь-300: задача - сделать максимум из запланированного

О подготовке к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году, шла речь на заседании регионального комитета под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Он обозначил главную задачу, стоящую перед правительством и мэрией - сделать максимум из запланированного, тем более, что ресурс есть, большинство объектов находятся в высокой степени готовности.Сейчас их 208, в перечень добавилась реконструкция Дворца спорта "Молот", перешедшего в краевую собственность. Среди прочего - 18 культурных объектов, с уже законченными малыми залами Театра-Театра и филармонии. Еще два объекта в спорте - стадион "Энергия" и Манеж "Спартак". Также есть объекты в образовании, здравоохранении, транспорте и культурном наследии.Открытым пока остается вопрос о цене преобразований с учетом последних изменений на рынке строительства. В прежнем плане было заложено 200 миллиардов, теперь цена очевидно вырастет.В Перми сейчас идет реконструкция Комсомольского проспекта. Завершены работы на участке от ул. Монастырской до ул. Революции. Продолжаются на 4-м этапе - от Революции до Комсомольской площади. 5-й этап - от ул. Белинского до Чкалова.Также стартовала реконструкция набережной Камы в Кировском районе Перми.