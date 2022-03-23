В Кунгуре в ДТП с участием автобуса и такси пострадали два человека
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2022
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