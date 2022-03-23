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В школе Соликамска произошел пожар
"В 08:25 пожарно-спасательные подразделения из 19 человек личного состава и 6 единиц техники реагировали по сообщению о задымлении на первом этаже среднего общеобразовательного учреждения в Соликамске. Произошло замыкание электропроводки сушилки для рук. До приезда пожарных из здания эвакуировались 310 человек, погибших и пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются", - сообщила "Вести Пермь" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Ирина Гомзикова.
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