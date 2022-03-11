Суд оставил на свободе пермяка, который на папином "Лексусе" сбил насмерть девушку
6 мая 2020 года на шоссе Космонавтов 17-летний тогда молодой человек сбил 24-летнюю Марию Крохалеву, которая переходила проезжую часть на зеленый свет.
Сначала районный суд приговорил виновника аварии к двум годам условного срока, но в сентябре 2020 краевой суд отменил приговор и отправил его на 1,5 года в воспитательную колонию для несовершеннолетних. Отсидев несколько месяцев, Мирзоев подал прошение о смягчении ему наказания и 18 июня 2021 года добился ограничения свободы. 10 марта Мирзоеву оставили ограничение свободы без изменения.
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