← Жителей Кировского района предупредили о перебоях с водоснабжением
Суд оставил на свободе пермяка, который на папином "Лексусе" сбил насмерть девушку →
Не забудьте "пластик". Пермяки не могут оплачивать проезд с помощью Apple Pay и Google Pay
Как сообщила сегодня пермская финтех-компания Ckassa, часть пользователей смартфонов на Android для сохранения функции бесконтактной оплаты могут установить приложение Mir Pay. Кроме этого, некоторые платежные сервисы в интернете сумели провести интеграцию карт Мир с сервисом Apple Pay.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жителей Кировского района предупредили о перебоях с водоснабжением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2022
В поликлинике №7 заработал новый компьютерный томограф
В Перми школьник угодил под колеса автобуса
В Перми планируют увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд
Прокуратура Перми проведёт «прямую линию» по защите прав предпринимателей
Морозы в Прикамье побили столетний рекорд
В Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ
С 16 марта МФЦ начнут оказывать услуги без предварительной записи
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2022
Добавить комментарий: