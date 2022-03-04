В Перми реконструируют стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок»

В этом году будет подготовлена документация на реконструкцию сразу двух спортивных объектов Перми: стадиона "Юность" и "Орленка". Об этом заявили в городской администрации. У пермского Дворца спорта «Орлёнок» богатая история. Здесь готовились к большим победам именитые фигуристы: Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Вера Базарова, Юрий Ларионов.У юных спортсменов так же есть все шансы завоевывать значимые награды. В «Орлёнке» их готовят 32 высококвалифицированных тренера. 26 наставников - представители прекрасной половины человечества. С наступающим Международным женским днем педагогов поздравил глава Перми Алексей Дёмкин.После теплых слов обсуждают планы на ближайшее будущее. В этом году планируется подготовить документацию на реконструкцию сразу двух спортивных объектов.Реконструкция начнется со стадиона «Юность». Здесь планируется полностью убрать аварийные трибуны, построить новые. Кроме того, увеличится этажность, где расположатся тренажёрные залы и залы хореографии. Ну, а ледовая арена останется под открытым небом.После планируют начать реконструкцию «Орлёнка». Здесь отремонтируют фасад. Внутри будут две ледовые арены, одна для фигурного катания и проведения соревнований, другая - учебно-тренировочная.Алексей Дёмкин, глава Перми: "У этого дворца есть серьезное будущее. В планах администрации начать в этом году реконструкцию этого дворца, чтобы наше подрастающее поколение, наши маленькие пермяки имели новый дворец, с качественным ледовым покрытием, чтобы мы воспитали еще не одного чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр".В «Юности» и «Орлёнке» занимается более тысячи спортсменов: конькобежцы, фигуристы, игроки в хоккей на траве, команды по спортивной аэробике. Воспитанники регулярно привозят медали с различных соревнований.Людмила Калинина, руководитель отделения фигурного катания: "В стадионе, конечно, надо проводить реконструкцию, там и трибуны достаточно старые. Время идёт, надо обновляться, совершенствоваться".