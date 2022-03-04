Придумывала детей. В Кунгуре медсестра поликлиники обвиняется в хищении детского питания

В Кунгуре работница медицинского учреждения обвиняется в хищении детского питания. Следователями межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Установлено, что женщина работала в одном из медицинских учреждений города в должности участковой медицинской сестры. В перечень ее должностных обязанностей входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам поликлиники, находящимся на искусственном вскармливании."В период с августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и адаптированных молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта. При этом обвиняемая использовала личные печати врачей, которых не посвящала в свои преступные планы. В рецепты она вносила вымышленные имена, фамилии и даты рождения пациентов детской поликлиники, а также ставила подписи за их родителей. В дальнейшем девушка распоряжалась похищенным по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В результате мошеннических действий гражданки государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края причинен материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.