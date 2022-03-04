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Придумывала детей. В Кунгуре медсестра поликлиники обвиняется в хищении детского питания
"В период с августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и адаптированных молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта. При этом обвиняемая использовала личные печати врачей, которых не посвящала в свои преступные планы. В рецепты она вносила вымышленные имена, фамилии и даты рождения пациентов детской поликлиники, а также ставила подписи за их родителей. В дальнейшем девушка распоряжалась похищенным по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате мошеннических действий гражданки государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края причинен материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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