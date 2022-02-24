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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.02.2022

Из Перми отменены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар →

Не застольем единым. Как в Перми отметили День защитника Отечества

В Перми многие мужчины застолью предпочли активные способы отметить праздник: на стрельбищах Центра стрелковой подготовки опытные охотники и владельцы оружия практиковали спортивную стрельбу по тарелкам, рыбаки вышли на ловлю ерша, окуня и судака, но рекорд по количеству отдыхающих в эти праздники одержали лыжные базы.Процесс подготовки ружья к бою профессиональный охотник Константин Алексеев знает наизусть. Сегодня на стрельбищах практикует спортивную стрельбу по тарелкам. В руках карабин сайга с дробью 12 калибра.
Константин Алексеев: "Занимаюсь я разработкой программного обеспечения, но сами понимаете, дело рутинное. Поэтому, требуется разрядка. Это подарок моей супруги на 23 февраля - как воину, защитнику Отечества". Такой подарок на 23 февраля сегодня могут позволить себе только опытные охотники и владельцы оружия, говорит директор Центра стрелковой подготовки Сергей Чегодаев. С каждым годом таких людей в регионе становится всё больше.
Сергей Чегодаев, директор спортивного клуба «Центр стрелковой подготовки»: "Сегодня более осмысленно люди приходят в этот вид спорта, ходят на курсы, изучают безопасному обращению, покупают своё оружие, уже начинают в нем разбираться".
Практическую стрельбу в Прикамье Сергей Чегодаев развивает больше 15 лет. Здесь выращено уже не одно поколение мастеров спорта. Важна каждая деталь.Те, для кого отдых - это возможность побыть в тишине, выбирают рыбалку. У Чуковского моста собралось несколько десятков подобных любителей.
На ерша, окуня и судака Александр Ромин ходит с бравым товарищем - псом Караем. Летом вместе рыбачат на сплавах по рекам Прикамья. Зимой предпочитают пермские воды. Улов сегодня небольшой, однако для праздничной ухи должно хватить.
Александр Ромин: "Сейчас приедут товарищи, истопим баньку. Это отдых, мы никогда не ставили цель - наловим на уху, больше и не надо".
Рекорд по количеству отдыхающих в эти праздники одержали лыжные базы. На пермском "Динамо" несколько сотен лыжников. Здесь как старшее поколение, так и самые маленькие защитники Отечества.
Юный Савелий только учится стоять на лыжах. Под руководством опытного наставника — отца — успел изучить классический ход и подъемы. Но всё-таки больше по нраву пришлись спуски.
Для отца Евгения праздник 23 февраля, в первую очередь - повод провести время в кругу семьи. Впереди насыщенный день.
Евгений Цвет: "Это отличный повод провести время со своей семьей, поздравить своих близких. Сегодня мы пойдем еще вечером к дедушке, его поздравим!"
В четверг — уже новый рабочий день. Вне зависимости от вида отдыха - будь спринтерский забег, тихая рыбалка или боевая стрельба по мишеням - это 23 февраля наши герои точно запомнят.

Опубликовано: 24.02.2022 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.02.2022

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