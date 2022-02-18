Дорогая буква "П". Что будет с арт-объектом "Пермские ворота"?

Деревянную букву "П" необходимо реконструировать, как визитную карточку города - заявляют в краевом Минкульте. Цена работы на сегодня 18 миллионов рублей. Расчеты еще проходят проверку, однако уже вызывают массу вопросов. На что пойдут такие деньги?Реставрировать или нет - вот в чём вопрос? Памятник букве "П" - это самый неоднозначный арт-объект в городе. Он появился в 2011 году и до сих пор вызывает у пермяков самые противоречивые чувства.Елена Иванова: "Какую он вообще ценность представляет в плане искусства? Никакую".А вот гости города думают совсем иначе.Мария Горшкова: "Я приехала из Марий Эл, мы прочитали в достопримечательностях про эту букву, пришли посмотреть ночью на эту букву, ночью красиво, когда светится". Экскурсовод Андрей Чурин разделяет точку зрения приезжих. Он уже много лет проводит экскурсии по Перми и Пермскому краю, и буква П - обязательная точка для посещения.Андрей Чурин, экскурсовод по г. Перми и Пермскому краю: "Она очень удачно символизирует как раз то, что мы делаем в Перми. Вот эта буква П - это символ, по сути, глубинный, плюс, кончено, дерево. Наш город стоит на территории, где вокруг леса".5200 брёвен потребовалось на создание этого арт-объекта в 2011 году. Прошло более 10 лет – срок эксплуатации вышел. В Музее современного искусства PERMM, где памятник находится на балансе, вообще не рассчитывали на то, что он простоит так долго. Давным-давно здесь должна была появиться развязка, но, как говорится, а воз и ныне там, и с этим надо что-то делать. Эта хаотичная сборка бревен на самом деле четко организована. Именно поэтому не получится заменить по одному бревну, чтобы реконструировать этот арт-объект. Нужно разобрать его полностью и собрать заново.Все было бы хорошо, если бы не цена вопроса — в 2021 году она составила 15 миллионов, но цифра опять же не окончательная, последние расчёты увеличили стоимость за бревна и работу до 18 миллионов.Наиля Аллахвердиева, руководитель Музея современного искусства PERMM: "Обследование и сметную документацию мы получили в позапрошлом году и вели переговоры с Минкультом, и когда уже было решение принято, что все-таки будет выделено финансирование на реконструкцию, цены настолько изменились и стало понятно, что надо делать пересчёт сметы. И собственно 18 миллионов это та же самая сметная история, которая просто была откорректирована". В Министерстве культуры эту ситуацию комментируют так.Министерство культуры Пермского края: «Данный арт-объект является одной из визитных карточек Перми, поэтому специалисты Музея современного искусства, на балансе которого находится объект, стремятся его сохранить. Сметный расчёт, подготовленный специализированной организацией для музея, проходит процедуру проверки, а далее, в соответствии с законодательством, будет проведена конкурсная процедура, которая определит стоимость работ». Как скоро начнётся реконструкция - неизвестно. Для начала деньги должны выделить в Министерстве культуры, потом музей объявит конкурс на определение подрядчика, который займётся реконструкцией. Лишь бы за это время цены опять не подскочили, и не пришлось проходить все процедуры заново, что уж точно не улучшит состояние такой неоднозначной, но явно узнаваемой и знаменитой на всю страну буквы "П".