Чистая вода, развитие АПК и новое оформление такси. Что решили на февральской сессии ЗС

Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании приняли решение установить единую цветовую гамму для пермского такси. Она будет повторять цвета автобусов и трамваев, установленных к 300-летию Перми, однако наносить их придется не всем и не сразу.Чистая вода, здоровая еда и безопасность - необходимые составляющие нормальной жизни любого человека. Первое - результат реализации одноименной федеральной целевой программы, второе - успехи прикамских сельхозпроизводителей и, наконец, третье - следствие работы правоохранительных органов. А все вместе - это темы повестки дня февральского пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края. Сделать поддержку местных сельхозпроизводителей более системной призвана созданная сегодня профильная постоянно действующая рабочая группа. Сейчас в стадии разработки целая стратегия развития АПК края, ее еще предстоит воплотить в жизнь, плюс синхронизировать федеральные и региональные программы поддержки.Алексей Андреев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Одна из важнейших задач, которые будут стоять и стоит уже на сегодняшний день - это привлечение на территорию наших отдаленных районов высококвалифицированных кадров, которые и создают перспективу развития этих самых территорий". Внешний вид пермских такси привяжут к уже привычному красно-белому оформлению городских автобусов. Новый законопроект предполагает, что все легковые автомобили в общественном транспорте, получающие новые разрешения с 1 сентября, должны быть исключительно белого цвета, с красной полоской в шашечку.Антон Удальев, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Не только цвет такси, а ещё и иные положения, в том числе, вопросы, связанные с деятельностью Министерства транспорта Пермского края по контролю за деятельностью такси и второе - дополнительные требования к такси о необходимости оказывать помощь и содействие незащищенным группам населения, которые пользуются этим услугами такси, в частности инвалидам".В рамках правительственного часа прозвучал доклад о реализации федеральной программы «Чистая вода» в Пермском крае. Всего на нее предусмотрено почти два с половиной миллиарда рублей. Председатель краевого парламента Валерия Сухих отметил, что доступность качественной воды для жителей остается актуальной проблемой во многих территориях Прикамья. На сегодняшний день уже закончены работы на сетях водоснабжения в Лысьве, Лямино, Перми, впереди Щучье Озеро, Юго-Камский, Гремячинск, Кизел, Кунгур, Чусовой.Дмитрий Пылев, первый заместитель председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Это очень важный проект, который связан непосредственно с качеством жизни жителей Пермского края, поэтому депутатский корпус и впредь будет контролировать его реализацию". Как правило, все правовые акты принятые Законодательным собранием Пермского края, вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. А это значит, что уже к мартовскому пленарному заседанию большинство из них будут работать, и их последствия смогут оценить не только депутаты, но и каждый житель Пермского края.