По зову сердца: волонтеры продолжают оказывать помощь во время пандемии

Тем, кто честно остается на карантине или соблюдает режим самоизоляции, остается надеяться на помощь волонтеров.Студенты Александра и Константин — волонтеры регионального центра. Пришли в аптеку за льготными лекарствами для пенсионерки из Перми. Доставкой медикаментов нуждающимся занимаются уже второй год. В день может быть до десяти подобных выездов.Александра Осколкова, волонтёр: "Приезжаем в больницу, получаем рецепт, далее в аптеку и потом к заявителю едем и как раз таки отдаём лекарства. Мне очень нравится помогать людям, нравится видеть их искреннюю улыбку. Когда они рады, что им помогли. Особенно пожилым и людям, кто выйти не может из дома. Сейчас очень много поступает звонков к нам в волонтерский центр, мы обрабатываем звонки и едем помогаем".С января работы стало еще больше. В Прикамье приостановлена плановая медпомощь в поликлиниках, а также временно изменен порядок выдачи рецептов на льготные лекарства. Некоторые пенсионеры сегодня нуждаются в помощи при оформлении таких заявок.Ольга Язева — инвалид первой группы. Договориться с поликлиникой о доставке льготных лекарств женщине помогли в региональной общественной Приемной «Единой России». Медикаменты привезены в срок.Ольга Язева, инвалид первой группы: "Видите, сейчас же самоизоляция, в больницы никуда не пускают и поликлиники. Пришлось обратиться за рецептом, чтобы получить лекарство. Через волонтеров я его вот так получила. Очень понравилось, помогли хорошо".Сегодня в Пермском крае больше тысячи волонтеров, готовых каждый день помогать людям. С начала года усилиями добровольцев выполнено больше двух тысяч заявок.Доставка лекарств из аптеки — лишь малая часть той работы, которую выполняют волонтеры регионального центра. Всего за время пандемии по разным вопросам к ним обратилось больше 150 тысяч жителей Прикамья.Волонтеры помогают врачам принимать звонки в call-центрах при медицинских учреждениях, доставляют лекарства, продукты и товары первой необходимости.Александр Бойченко, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "В конце января здесь на площадке региональной общественной приемной мы проводили общественный штаб, и губернатор Пермского края поставил задачу усилить волонтерскую деятельность. Стоит задача объединить все усилия: и министерства здравоохранения, и социального развития, и промышленных предприятий, чтобы объединить эту работу и решать эти задачи вместе".Попросить принести домой необходимые товары можно, позвонив по телефону на одну из горящих линий - как региональную, так и федеральную.Тем временем Александра и Константин вновь отправляются за рецептом в поликлинику. Сегодня им предстоит доставить льготные лекарства еще нескольким пожилым людям.