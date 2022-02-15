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За сутки в Прикамье выявлено 5 199 случаев коронавируса
По состоянию на утро 15 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли – 1 396 748 человека. 1 332 222 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 337 пациентов. Из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 035 человек.
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