Школы "оживают": дети возвращаются к очному обучению
Гелена Полоскова, учитель математики: "Тренировочное должно было быть перед карантином, но так, как карантин, мы перенесли. Ребята были в курсе, знали, у них было время для подготовки".
Мнения у ребят, конечно, разные, но большинство склоняется к тому, что лучше так, чем сидя дома перед монитором, когда ощущения больше похожи на то, что ты опять на каникулах.
Александра Савченко, ученица 9 класса: "Очно для меня ближе, так как я могу подготовиться к экзаменам в большей мере, и это не даёт мне расслабляться".
В 15-й школе тысяча сто пятнадцать учеников, сорок три класса - все приступили к занятиям, на больничном несколько учеников, так что спустя неделю здание вновь находится в привычной атмосфере.
Ещё вчера здесь были тишина, пустота и спокойствие, и всё изменилось с точностью до наоборот - потому что уроки - уроками, а завтраки и обеды никто не отменял!
При этом про меры предосторожности не забывают: на входе фильтр, если температура выше тридцати семи - к фельдшеру и домой, помещения проветривают и обрабатывают несколько раз, и разом ребята в школу не идут, а в несколько этапов.
Ольга Бирюкова, директор школы № 15 г. Соликамска: "Это даёт возможность не собирать большими такими группами, особенно здесь в холле на входе, детей".
Остальные школы Соликамска в полном составе приступили к занятиям, а что касается карантинных мер - сейчас всё зависит от того, сколько ребят в классе заболеет.
Тамара Фадеева, начальник управления образования Соликамского округа: "Будем наблюдать за заболеваемостью детей, если порог так же будет превышать 20 и более процентов в каких-то классных коллективах - будем закрывать на карантин семидневный".
То же самое в Кудымкаре, к занятиям приступили с утра, вынужденное сидение дома закончилось. Вот, например, гимназия номер три - не забывая про санобработку и измерение температуры, ученики и преподаватели встретились лицом к лицу.
Таня Радостева, ученица 3 класса: "Мы можем видеться вживую со своими одноклассниками, друзьями, а когда видимся через телефон на дистанционном обучении - очень скучно!"
А вот краевой центр продолжает учиться дистанционно. По предписанию главного санитарного врача региона такой режим продлится до 14 февраля, потому что пока уровень заболеваемости среди детей и подростков в Перми по-прежнему остается на высоком уровне.
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