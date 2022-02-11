Лёд становится опасен

МЧС предупреждает о неустойчивости льда на реках и водоёмах Прикамья. Переправляться через водоёмы по непрочному льду категорически запрещено. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 см. Машины могут передвигаться только на оборудованных ледовых переправах.
В целях недопущения случаев гибели людей на водных объектах организовано патрулирование прибрежных территорий.
Единый номер вызова экстренных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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