В Перми набирает популярность онлайн-приложение «Лицей»

С введением в школах в Перми дистанционного обучения набирает популярность онлайн-приложение «Лицей». Благодаря ему можно послушать уроки и даже подготовиться к экзаменам не выходя из дома.Хорошенько выспавшись, третьеклассница Лиза время не теряет. Школа на дистанте, поэтому сегодня при помощи образовательной платформы «Лицей» от «Ростелеком» она самостоятельно проходит темы по окружающему миру и математике. Это поможет ей сделать уроки.Елизавета Шептунова: "Весело объясняют все, понятно. Мы можем заходить туда и понимать новые темы. Мама может отдыхать, и нам будет не скучно".В это время брат Леня уже разложил по местам лего в своей комнате и на платформе практикуется в сложении и вычитании.На онлайн платформе «Лицей» от «Ростелеком» представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11-й классы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.Анна Сюзева, директор по массовому сегменту Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Школьникам также доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а также много другого дополнительного контента. Для 11-классников появились специальные тесты, которые помогут им лучше подготовиться к ЕГЭ".Здесь можно повторить пропущенные или сложные темы, проверить себя с помощью тренажеров и тестов. А еще подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Весь материал – разработка преподавателей ведущих российских школ и вузов.Видеоуроки с образовательной платформы «Лицей» доступны даже со смартфона, причем проходит их можно где угодно, даже в пути. Главное, чтобы был интернет.Чтобы оценить, сколько материала пройдено, можно заглянуть в статистику, она отображается в виде процентов. Платформа дает возможность начать изучать и английский язык. Ну, а двойняшки Лиза и Леня на сегодня с домашкой закончили. Теперь до прихода мамы останется время и сделать уборку, и покормить домашних питомцев, и поиграть.