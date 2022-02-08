← В Перми набирает популярность онлайн-приложение «Лицей»
Успел "поработать" всего 2 дня. В Краснокамске полицейские задержали закладчика наркотиков →
Верим в победу!
В этом году в основной состав сборной России вошли 9 пермских спортсменов – рекордное для региона количество за всю историю Олимпийских игр.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми набирает популярность онлайн-приложение «Лицей»
В Свердловском районе Перми 9 февраля начнёт работу городская ярмарка
За 2,5 недели «Ласточкой» на маршруте «Пермь 2 – Чусовская» воспользовались более 10 000 пассажиров
Социальные участковые осуществляют доставку бесплатных лекарств
Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов
Евгений Климов - серебряный призер зимней Олимпиады
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.02.2022
В Перми ночью похолодает до -12
Зону платной парковки расширят с 1 июля
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командных соревнований Олимпиады
Добавить комментарий: